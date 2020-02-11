Заведующую садиком осудили за перелом теменной кости у ребенка

Ребенка в больницу не повезли.

Несчастный случай с трехлетней девочкой произошел в садике "Әсел" 19 августа прошлого года, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Девочка во время тихого часа упала со второго яруса кровати и получила закрытую черепно-мозговую травму, ушиб голов­ного мозга, перелом теменной кости.

Ребенка в больницу не повезли, родителям о случившемся ничего не сообщили, они обратились к врачам только вечером, когда пришли за ребенком в садик и увидели, что она травмирована.

Суд №2 города Актобе вынес приговор заведующей детским садом Жадыре Косжановой. Её обвиняли по ст. 141 ч.1 УК РК "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по службе, повлекшее по неосторожности причинение малолетнему тяжкого вреда здоровью".

Суд установил, что Жадыра Косжанова, работая заведующей детским садом "Әсел" и будучи лицом, ответственным за жизнь и здоровье детей в детском саду, получила звонок от воспитателя, которая сообщила, что заболела и не сможет выйти на работу. Вместо того, чтобы найти воспитателя на вторую смену и обеспечить безопасность жизни детей, заведующая садиком халатно отнеслась к своей работе, дети в группе остались без присмотра.

В результате трехлетняя девочка упала со второго яруса кровати, ее здоровью был нанесен тяжкий вред.

Как сообщили в пресс-службе Актюбинского облсуда, рассмотрев дело, заведующей садиком вынесли наказание в виде года ограничения свободы с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, сроком на три года.

Кроме этого, Жадыра Косжанова должна возместить потерпевшей материальный ущерб в сумме 350 809 тенге и моральный вред, который суд оценил в 700 000 тенге.

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