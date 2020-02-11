Роскосмос отреагировал на новый бюджет NASA

И сравнил бюджеты.

Общий бюджет Роскосмоса, без учета оборонного заказа, чуть превышает сумму прибавки к бюджету NASA, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Бюджет госкорпорации "Роскосмос" в открытой части на 2020 год составляет 176 млрд рублей. Эта сумма незначительно больше 12%, которые планируется добавить к бюджету американского космического агентства в 2021 году, - заявили в пресс-службе Роскосмоса.

12% прибавка к бюджету NASA составляет $2,6 млрд, в то время как бюджет Роскосмоса равен $2,7 млрд. Таким образом, в 2021 году бюджет NASA составит $25,2 млрд.

Бюджет американского агентства "предусматривает увеличение финансирования инновационных программ, которые сделают возможной высадку астронавтов на Луну, а также поддержку предварительных миссий и передовых технологий, которые позволят проводить дальнейшие исследования".

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