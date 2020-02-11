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Повстанцы сбили сирийский вертолет

Другой источник ссылается на атаку турецким истребителем.

Фото : AP Photo/Ghaith Alsayed11 февраля 2020, 19:44

Сирийский военный вертолет МИ-17 был сбит ПЗРК сирийской вооруженной оппозиции в северо-западной провинции Идлиб, сообщает zakon.kz со ссылкой на TRT.

Воздушный аппарат был сбит к югу от города Идлиб, где повстанцы приближались к городу Найраб. Военный аналитик Бабак Тагвей утверждает, что МИ-17 был сбит турецким истребителем F-16.

Факт подбития вертолета подтвердили в Минобороны Турции, однако ведомство не указало, кто совершил атаку.

10 февраля пять турецких военных погибли в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "Сирия заплатит очень высокую цену" за погибших военных.

За последние две недели Турция фактически удвоила свой контингент в провинции Идлиб и продолжает его наращивать. О том, что Турция не покинет Сирию и собирается укреплять пункты, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил 4 февраля.


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