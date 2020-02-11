Учения по предупреждению коронавируса провели в аэропорту и поликлиниках Алматы

Все службы города работают согласно утвержденному алгоритму. Ситуация в мегаполисе находится под контролем властей.

В международном аэропорту города Алматы состоялось заседание Регионального штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции под председательством заместителя акима города Алматы Ержана Бабакумарова, сообщает zakon.kz.

На заседании были обсуждены текущие вопросы по осуществлению контроля за всеми прибывающими международными рейсами, был проверен механизм работы по предупреждению распространения коронавирусной инфекций санитарными и пограничными службами аэропорта.

Руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев доложил, что в стационарах города находятся восемь пациентов с симптомами ОРВИ и гриппа, прибывшие из зон риска распространения коронавирусной инфекции.

Состояние пациентов не вызывает тревоги. В динамике все улучшаются, выздоравливают. Шесть из них взрослые, и один ребенок вместе с контактным родителем находятся в детской инфекционной больнице, - сообщил Абилдаев.

Вместе с тем, подготовлен резервный госпиталь, соответствующий всем требованиям инфекционного контроля. Медицинские учреждения города обеспечены необходимыми медикаментами, средствами индивидуальной защиты как для прибывающих, так и для медицинских работников.

В свою очередь, руководитель Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Айзат Молдагасимова отметила, что на территорию международного аэропорта города Алматы совершили посадку более 150 международных рейсов, порядка 17 тысяч пассажиров были осмотрены.

По итогам заседания председатель штаба - заместитель акима города Алматы Ержан Бабакумаров поручил повышать качество профилактических работ, продолжить усиленный санитарно-карантинный контроль над всеми международными рейсами.

Кроме того, было проведено учение по отработке взаимодействия санитарных и пограничных служб, сотрудников экипажей, медицинских работников, в том числе службы скорой помощи, по соблюдению противоэпидемических мер по предупреждению и диагностике вирусных инфекций. Для транспортировки лиц с выраженной симптоматикой задействована скорая помощь, которая находится на территории аэропорта на круглосуточном дежурстве.

Также тренировочные учения были проведены в территориальных поликлиниках.

Случаев заражения коронавирусом в Алматы не зарегистрировано. Все службы города работают согласно утвержденному алгоритму. Ситуация в мегаполисе находится под контролем властей.

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