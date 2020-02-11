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Миланский "Интер" выиграл суд у клуба Бекхэма

Возможно, "Интер Майами" придется сменить название.

Фото : Instagram Дэвида Бекхэма11 февраля 2020, 20:58

Футбольный клуб "Интернационале" выиграл первый суд у "Интера Майами", сообщает zakon.kz со ссылкой на law.com.

"Интер" подал в суд, когда "Интер Майами" представил свои название и эмблему. Товарный знак миланского клуба был зарегистрирован в США в 2014 году. Первый этап завершился победой итальянцев в суде. Ответчики не сумели доказать свое право на название.

"Интер Майами" - футбольный клуб, основанный бывшим футболистом Дэвидом Бекхэмом в 2018 году.


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