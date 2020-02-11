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Бывшим президентам России нашли пожизненную должность

Занять пост сенатора экс-президент сможет после окончания срока своих полномочий.

Фото : obltv.ru11 февраля 2020, 20:59

В России бывшим президентам планируют обеспечить право пожизненно входить в состав Совета Федерации, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Занять пост сенатора экс-президент сможет после окончания срока своих полномочий, либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки. Он может и отказаться от работы в Совфеде.

Поправки внесены в Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству группой депутатов парламента и членов Совета Федерации, которые входят в Рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию

Сопредседатель рабочей группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников объяснил целесообразность предложения тем, что люди, занимавшие пост президента России, имеют колоссальный опыт и знания, что может приносить очевидную пользу в рамках работы Совета Федерации.


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