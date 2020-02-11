Первые тюльпаны проснулись в Шымкенте

По проспекту Д.Кунаева они массово показались из-под земли.

В Шымкенте проснулись тюльпаны из-за плюсовой температуры в феврале, передает zakon.kz со ссылкой на "Отырар".

По проспекту Д.Кунаева они массово показались из-под земли. Погода в регионе благоволит цветку и символу города.

В этом году Шымкент обретет вид достойный, чтобы быть Культурной столицей стран СНГ. Над этим усердно работают не только специалисты по благоустройству города, но и архитекторы и художники.

На клумбах и газонах уже были высажены первые 1,3 миллиона тюльпанов голландского сорта: желтого, красного, синего, розового и фиолетового цветов.

Многие гости мегаполиса увидят город в необычайной цветовой палитре, а жители будут наслаждаться цветочным буйством, не уступающим нидерландскому парку Кёкенхоф, который считается одним из самых красивых парков мира.

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