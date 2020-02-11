Представлен вновь назначенный руководитель Администратора судов Военного суда

Им стал Нуртай Алмашов.

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Наиль Ахметзакиров представил коллективу Военного суда вновь назначенного руководителя Администратора судов Нұртая Алмашова, передает zakon.kz.

Н.Алмашов охарактеризован компетентным специалистом. Н.Ахметзакиров выразил уверенность в том, что его многолетний опыт руководителя найдет достойное применение в выполнении задач по обеспечению качественного судебного администрирования.

Руководитель Департамента, выступая, также обратил внимание на необходимость обеспечения высокого сервиса и культуры общения с посетителями судов, перехода на новый формат предоставления услуг – прозрачно, быстро и качественно.

Н.Алмашов заверил присутствующих на встрече, что приложит все усилия для повышения качества предоставляемых судебных услуг.

Нуртай Алмашов родился в 1981 году.

Трудовой путь начал в 2004 году и.о. ведущего специалиста отдела телекоммуникации и почтовой связи.

Работал на ответственных должностях в Агентстве РК по информатизации и связи, Департамента Верховного Суда.

До настоящего времени занимал должность руководителя Администратора судов по Мангистауской области.

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