Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Китайскому коронавирусу дали официальное название

Глава ВОЗ избегал любой асоциации.

Фото : TK Media11 февраля 2020, 22:05

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус обнародовал официальное название коронавируса - COVID-2019, передает zakon.kz.

Как заявил Гебреисус, ВОЗ выбирало имя, не связанное с географическим названием, человеком, животным или группой людей. Также оно должно быть легким для произношения и связанным с заболеванием – CO - коронавирус, VI - вирус, D - заболевание.

Ранее Минздрав Китая временно назвал коронавирус Novel Coronavirus Pneumonia - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.

На 11 февраля количество жертв коронавируса достигло 108 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты