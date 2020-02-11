Китайскому коронавирусу дали официальное название
Глава ВОЗ избегал любой асоциации.
Фото : TK Media11 февраля 2020, 22:05
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус обнародовал официальное название коронавируса - COVID-2019, передает zakon.kz.
Как заявил Гебреисус, ВОЗ выбирало имя, не связанное с географическим названием, человеком, животным или группой людей. Также оно должно быть легким для произношения и связанным с заболеванием – CO - коронавирус, VI - вирус, D - заболевание.
Ранее Минздрав Китая временно назвал коронавирус Novel Coronavirus Pneumonia - пневмония, вызываемая новым типом коронавируса.
На 11 февраля количество жертв коронавируса достигло 108 человек.
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