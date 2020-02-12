Алматинка избежала тюремного срока после убийства мужа

Суд принял неожиданное решение.

В Алматы весьма неожиданно закончился суд над женщиной, которая защищаясь от мужа-тирана ранила его ножом. Но семейная ссора закончилась трагично. Мужчина скончался от потери крови, так и не дождавшись скорой. Подозреваемой грозил длительный тюремный срок. Но приговор судей удивил даже защитника обвиняемой, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Эта девушка прячет лицо от телекамер и скрывает свое настоящее имя. Полгода назад в результате ссоры умер ее муж. Трагедия случилась летом, во время ссоры. С супругом она прожила 14 лет. Вместе воспитывали двоих детей. Семейную жизнь постоянно омрачали скандалы, избиения и длительные запои мужчины. Во время очередных побоев алматинка взяла нож и пыталась защититься.

Я просто хотела что-то взять, чтобы ударить его и отпустил. Получилось, что, это происходило на кухне, там нож был. Бить его ножом я не хотела, так получилось, что он размахивал руками и видать поранился. Первую помощь естественно я ему оказала, скорую помощь вызвала, скорая долго ехала, три раза я звонила, - сказала осужденная.

Все это время женщина пыталась спасти супруга. Но она не понимала, насколько серьезным было ранение. Мужчина потерял много крови и умер еще до приезда скорой. Его жена стала единственной подозреваемой в этом деле. Женщине грозил серьезный срок. От 8 до 12 лет тюрьмы. Но суд принял неожиданное решение. Оно удивило даже адвоката обвиняемой. Окончательный приговор - 1 год условно.

Это редкий случай, мне хочется, как защитнику выразить благодарность суду за объективность. На сегодняшний день бытовое насилие в отношении женщин является большой проблемой. Данный приговор дает обществу надежду на справедливое решение как в гражданских делах, так и в уголовных, - сказала адвокат Асель Султанмуратова.

Такой мягкий приговор действительно уникальный случай, говорит глава общественного фонда "Не молчи" Дина Смаилова. Но то, что женщина вынуждена защищаться от своего мужа далеко не редкость. Причина - равнодушие правоохранительных органов к жертвам бытового насилия и несовершенство закона.

Для полиции то, что женщину избивают - это норма, гуманного отношения вы там не найдете. Понимая это, женщина не пойдет в полицию за помощью. Один раз пойдет, увидит это безразличие, второй раз столкнется с халатным отношением, третий раз она просто не пойдет, будет вынуждена либо сама обороняться, либо прыгнет с балкона, - сказала руководитель ОФ "Не молчи KZ" Дина Смаилова.

По данным общественников, ежегодно поступает больше 70 тысяч заявлений на мужей-тиранов. Из них наказывают лишь несколько тысяч человек. Если раньше за такое нарушение мужчин только штрафовали, то теперь сажают на несколько суток за решетку. Однако, всех бытовых насильников не пересажать. Мест для их содержания в стране просто нет. Поэтому ужесточения в законе не принесут желаемого результата, уверены общественники.

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