В Казахстане ожидаются осадки в виде дождя и снега

Север и запад находятся под влиянием отрога антициклона.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, юго-западе республики ожидаются осадки (дождь, снег), местами сильные, в центре, на востоке и северо-западе небольшой снег, север и запад находятся под влиянием отрога антициклона - погода без осадков, сообщает zakon.kz .

Местами ожидаются гололед, туман, метель, усиление ветра, в Жамбылской области до 30 м/с и более, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".

В Жамбылской области днем в горных районах ожидаются сильные осадки (дождь, мокрый снег), местами - туман, гололед, низовая метель, усиление ветра местами 15-20, днем порывы 23-28, на юго-западе области 30 м/с и более.

В Туркестанской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), местами - туман, гололед, усиление ветра местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 24-29 м/с.

В Кызылординской области днем местами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, усиление ветра 15-20 м/с, местами - туман, гололед. В Восточно-Казахстанской области ночью местами ожидается туман, днем местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра в районе Жаланашколя 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидается туман, усиление ветра 18 м/с. В Карагандинской области местами ожидается туман, днем усиление ветра 18 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем 2°, ясно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -13°, ясно.

Прогноз погоды на 12 февраля.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!