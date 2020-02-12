Китай стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил
Пекин не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями.
Фото : 112уа12 февраля 2020, 06:38
Китай не заинтересован в переговорах по контролю над вооружениями, заявил советник президента США по нацбезопасности Роберт О"Брайен, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Высокопоставленный представитель администрации также предположил, что Китай "гораздо больше готов к гонке вооружений, чем к этому готовы были когда-либо в России".
Пока, и это не удивительно, Китай не заинтересован в контроле над вооружениями, - сказал О'Брайен, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По его словам, у Пекина "много денег", и он стремительно продвигается в модернизации вооруженных сил.
Но Россия заинтересована, и Соединенные Штаты заинтересованы, - отметил О'Брайен.
Он выразил надежду, что если в переговорах с Россией удастся достичь прогресса, тогда на Китай "будет оказано давление", и они присоединятся к предпринимаемым усилиям.
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