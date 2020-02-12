Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Швейцария расследует перехват ЦРУ секретных переписок 120 стран

Китай и СССР не пользовались услугами швейцарской компании.

Фото : риафан12 февраля 2020, 08:00

Власти Швейцарии начали расследовать данные о многолетней операции разведок США и ФРГ по чтению секретной переписки 120 стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

Ранее в The Washington Post появился материал со ссылкой на документы ЦРУ и федеральной разведывательной службы ФРГ о том, что разведки США и Германии с 1970-х годов получали информацию от швейцарской компании-производителя шифровального оборудования Crypto AG.

По данным издания, Crypto AG получила миллионы долларов за это время, предоставляя разведывательным службам Германии и США, которые ею владели, доступ к сеансам шифрованной связи более чем в 120 странах.

Так, по данным СМИ, разведки следили, в частности, за иранскими муллами в период захвата американских заложников в Иране в 1979 году.

Отмечается, что Китай и СССР не пользовались услугами швейцарской компании.

Также уточняется, что в начале 1990-х разведка Германии прекратила работу с Crypto AG, и ЦРУ выкупила ее долю в компании. По данным The Washington Post, ЦРУ продала активы в Crypto AG в 2018 году.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты