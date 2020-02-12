"Павлодарэнергосбыт" оштрафован на 8 миллионов тенге за недогрев в квартирах

С начала отопительного сезона низкие параметры зафиксированы по 21 адресу.

На 8 с лишним миллионов тенге оштрафовано ТОО "Павлодарэнергосбыт" за недогрев в квартирах, сообщает zakon.kz со ссылкой на pavlodartoday

С начала отопительного сезона низкие параметры зафиксированы по 21 адресу. Также потребителям был сделан перерасчет на полмиллиона. Такие данные озвучили в павлодарском областном департаменте Комитета по регулированию естественных монополий.

С начала отопительного сезона в павлодарский департамент поступило 7 обращений - по недогреву. Практически все - коллективные. Как от самих собственников квартир, так и от обслуживающих компаний, а также жилищной инспекции Павлодара и Экибастуза, отдела ЖКХ города горняков. Всего - 21 адрес. В итоге, из 7 совместных заявлений, факты несоответствия параметров на теплоносителях гидравлическому режиму подтвердились в 5.

По 5 адресам, по которым факты подтвердились, департаментом возбуждено административное производство, было в упрощенном порядке рассмотрено в связи с тем, что "Павлодарэнергосбыт" не оспаривал данные факты. В упрощенном порядке был наложен штраф в общей сумме 8 миллионов тенге. Также, по трем обращениям был сделан перерасчет на сумму 503 тысячи тенге, еще по двум департаментом внесены предписания, чтобы "Павлодарэнергосбыт" потребителям также сделал перерасчет в связи с некачественно оказанной услугой, - сообщил Тимур Амирханов, руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Павлодарской области.

Срок исполнения предписания, выданного услугодателю, пока не истек. По двум обращениям - факты недопоставки тепловой энергии не подтвердились.

Если в квартире холодно, то это не всегда вина субъекта естественных монополий. Там ряд причин может быть во внутренних системах либо в самой квартире, возможно, не утепленной, либо не промыты батареи, по стоякам проблемы, - уточнил Тимур Амирханов.

В департаменте говорят, что дома обследуют комиссионно. С составлением акта - подтверждающего документа.

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