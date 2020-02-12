Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Фото : пресс-служба Мажилиса РК12 февраля 2020, 10:00

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года"; "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года"; О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года"; О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года".

Кроме того, депутаты будут обсуждать подготовку заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты