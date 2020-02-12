Заседание Мажилиса Парламента РК под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание, на котором депутаты рассмотрят ряд вопросов, передает zakon.kz.

Депутаты рассмотрят проекты законов "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года"; "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года"; О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Второго протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года"; О проекте Закона Республики Казахстан "О ратификации Третьего протокола о внесении изменений в Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года".

Кроме того, депутаты будут обсуждать подготовку заключения по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок".

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