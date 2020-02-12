Столичные волонтеры-юристы бесплатно консультируют граждан

В акимате столицы заверили, что подобные акции планируется проводить на системной основе раз в месяц.

В столице Казахстана волонтеры помогают консультировать людей по юридическим вопросам. Консультации организованы при поддержке акимата на рынках Шапагат и Асем, передает zakon.kz.

В Казахстане 2020 год объявлен Годом волонтера. В нашей стране волонтерское движение развивается быстрыми темпами, волонтерами становятся представители разных профессий. 11 февраля для жителей столицы Казахстана Департамент юстиции города организовал бесплатные юридические консультации в рамках проекта «Біз – біргеміз». Они прошли на рынках Шапағат и Асем. Советы и помощь по вопросам права населению оказали действующие юристы-волонтеры. Одной из главных целей акции- повышение правовой грамотности населения.

Специалист Управления по делам общественного развития города Нур-Султан Тастемир Акулан рассказал, что в ходе мероприятия более 300 человек получили ответы на интересующие вопросы, касающиеся соблюдения законодательства, вариантов разрешения споров. Консультации провели бесплатно адвокаты, юристы, судебные исполнители и студенты юридических факультетов столичных вузов.

В акимате столицы заверили, что подобные акции планируется проводить на системной основе раз в месяц.

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