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Восемь казахстанцев находятся в тюрьмах Южной Кореи

Дела в отношении еще 11 человек рассматривают следователи.

Фото : Pixabay12 февраля 2020, 09:37

В тюрьмах Южной Кореи находятся восемь граждан Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В Сеуле дипломаты из Казахстана и Южной Кореи рассмотрели вопрос передачи осужденных. Отмечается, что еще в апреле прошлого года такой договор подписали главы двух государств во время визита в Нур-Султан президента Южной Кореи Мун Чже Ина. В декабре документ ратифицировали в южнокорейском парламенте. Ожидается рассмотрение соответствующего закона и в казахстанском мажилисе.

Во время встречи прозвучало, что в южнокорейских тюрьмах находятся восемь казахстанцев, дела в отношении еще 11 человек рассматривают следователи. В Казахстане же наказание отбывает один гражданин Южной Кореи.


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