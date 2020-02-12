Почему выросли активы Нацфонда, рассказали в Нацбанке

Так, валютные активы Национального фонда за 2019 год выросли на 3,76 млрд долларов США и на конец 2019 года составили порядка 61,75 млрд долларов.

О причинах роста активов Национального фонда по итогам 2019 года рассказала заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Так, валютные активы Национального фонда за 2019 год выросли на 3,76 млрд долларов США и на конец 2019 года составили порядка 61,75 млрд долларов.

Положительная динамика, прежде всего, связана с инвестиционными доходами от управления. Доходность Национального фонда за 2019 год составила порядка 7,4%, а соответствующий инвестиционный доход более 4,2 млрд. долларов. В основном это связано с ростом рынка акций, который составил более 25%. Позитивную доходность, порядка 3%, продемонстрировали облигации развитых стран, в которые преимущественно инвестированы активы сберегательного портфеля Национального фонда, - пояснила Алия Молдабекова.

В то же время, отметила она, объем изъятий из Фонда на выделения трансфертов в республиканский бюджет составил чуть более 3 трлн тенге, что на 187 млрд тенге превышает объем поступлений в Фонд.

Она также рассказала об изменениях подходов инвестирования средств Нацфонда и основных направлениях.

Как отметила зампред Нацбанка, для повышения доходности в долгосрочной перспективе в Концепцию формирования и использования средств Нацфонда были внесены изменения, предполагающие переход от консервативных к более сбалансированным инвестициям.

Во-первых, в ближайшие годы запланировано дальнейшее увеличение доли акций в составе сберегательного портфеля с текущих 25% до 30% за счет снижения доли облигаций, а также создание портфеля альтернативных инструментов с удельным весом до 5%, - сказала она.

Во-вторых, в связи с тем, что инвестиции в золото по своей природе отвечают задаче по повышению сохранности и защите активов от возможного понижения привлекательности активов в валюте, по предложению Национального банка в прошлом году началось формирование портфеля золота в Национальном фонде с долей до 5% от сберегательного портфеля.

В-третьих, предполагается дальнейшая диверсификация внутри портфеля облигаций со снижением доли ГЦБ развитых государств и увеличением доли корпоративных долговых обязательств и ГЦБ развивающихся рынков. Все это позволит продолжить диверсификацию активов Национального фонда и повысить его потенциальную доходность, - заключила Молдабекова.

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