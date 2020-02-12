Гондурас обошел Казахстан в рейтинге по расходам на еду

Казахстан расположился между Угандой и Камеруном.

В исследовании Министерства сельского хозяйства США, которое осуществляет регулярный мониторинг расходов домохозяйств на питание в 104 странах мира, Казахстан занял 96-е место, войдя в десятку аутсайдеров, передает zakon.kz.

Согласно данным исследования Ranking.kz, доля пищевых продуктов в общей структуре потребительских расходов в стране составила 44,9%.

В этом рейтинге Казахстан расположился между Угандой (44,2%) и Камеруном (45,3%). Опережают Казахстан в рейтинге такие страны, как Камбоджа, Гана, Гватемала, Пакистан, Вьетнам, Гондурас и многие другие.

Стоит отметить, что чем более развита и богата страна, тем меньшую долю расходов население выделяет на продукты. Возглавили рейтинг США, Сингапур, Великобритания, Ирландия, Канада, Швейцария, Австралия и Австрия, жители которых тратят на еду менее 10% своих доходов. В первую десятку стран вошли также Германия и Нидерланды — 10,7% и 11,4% соответственно.

Для сравнения: в России и Беларуси доля расходов на продукты питания составила 28% и 32,2% соответственно.

Внутренние данные РК в целом подтверждают картину. По сообщению Комитета по статистике МНЭ РК, в третьем квартале 2019 года общая сумма расходов домохозяйств составила 569,6 тыс. тг, из них 284,3 тыс. тг, или 49,9%, приходится на продовольственные товары. При этом доля продовольственных товаров в общей сумме расходов домохозяйств постепенно растет, что отнюдь не добавляет оптимизма.

Непосредственно расходы на продукты питания и безалкогольные напитки в третьем квартале 2019 года составили 262,9 тыс. тг. Из них больше всего расходуется на мясо и мясопродукты (35,4%), хлебопродукты и крупяные изделия (14,2%), молочные продукты (9,9%), фрукты (8,5%), сахар, кондитерские изделия и сладости (7,5%).

Таким образом, полученные реальные доходы большинству населения Казахстана приходится тратить на самые необходимые товары и услуги, и прежде всего — на продукты питания. В итоге это не позволяет населению делать сбережения.

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