Более 30 млн тенге задолжали хозяева элитных квартир в Алматы 

Всем должникам были направлены уведомления о погашении задолженности.

В Алматы хозяева элитных квартир задолжали в бюджет более 30 млн тенге, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день только по Медеускому району задолженность по налогу на имущество физических лиц составляет 77,8 млн.тенге. Из этой суммы почти половина или 31 млн.тенге приходится на квартиры, которые расположены в элитных жилых комплексах. К примеру, в ЖК "Европолис" по 39 квартирам задолженность составляет 3,2 млн.тенге, ЖК "Koktobe city" по 38 квартирам - 2,9 млн.тенге, ЖК "ILe De France" по 23 квартирам - 2,5 млн.тенге, ЖК "Exclusive Residence" и ЖК "Тау Шатыр" по 10 квартир на общую сумму 1,8 млн.тенге и т.д. Также, в списке должников числятся лица, имеющие по несколько квартир.

Всем должникам были направлены уведомления о погашении задолженности. Однако, по сегодняшний день задолженность не погашена. В связи с чем, на следующей неделе материалы по должникам будут направлены судебным исполнителям для принудительного взыскания. В свою очередь, судебные исполнители будут применять меры в отношении всех должников, в том числе ограничение выезда за пределы РК, а также наложение ареста на имущество и банковские счета. Кроме того, должник после оплаты задолженности по налогам, обязан оплатить услуги судебных исполнителей в размере до 25 процентов от взысканной суммы, а также пеню за каждый день просрочки в размере 1,25 – кратной официальной ставки рефинансирования. Во избежание неприятных ситуации связанных с неуплатой налогов, призываем оплатить налог на собственность в ближайшие дни, - говорится в сообщении УГД по Медеускому району.

Сведения об отсутствии (наличии) задолженности по налогам можно узнать на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан www.kgd.gov.kz по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН).

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