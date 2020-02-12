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Международные резервы Казахстана достигли 29,31 млрд долларов

Валютная часть резервов в прошедшем месяце уменьшилась.

Фото : inbussines.kz12 февраля 2020, 09:54

Международные резервы Казахстана по состоянию на 31 января 2020 года составили 29,31 млрд долларов, увеличившись за месяц на 352 млн долларов (+1,2%), передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Положительная переоценка портфеля золота из-за роста цены на ценный металл и покупки физического аффинированного золота привели к увеличению золотовалютных запасов, несмотря на погашение госдолга и снижение остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке, - говорится в сообщении.

При этом активы в свободно конвертируемых валютах уменьшились на 415 млн долларов (-4,1%) до 9,67 млрд долларов. Активы в золоте увеличились за прошедший месяц на 768 млн долларов (+4,1%) до 19,64 млрд долларов. Это произошло за счет роста цены на золото на 4% и покупок в рамках приоритетного права.

Как отмечается, в этом году Нацбанк продолжит продажу золота в пользу Национального фонда в рамках новой Концепции. В январе было продано в Национальный фонд 2 тонны золота на сумму 100 млн долларов.

Валютная часть резервов в прошедшем месяце уменьшилась. Это связано с погашением государственного долга и снижением остатков на валютных счетах банков второго уровня в Национальном банке.


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