NASA объявило о наборе астронавтов для полетов на Луну и Марс

Кандидаты должны иметь американское гражданство.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США объявило о начале приема заявок на участие в отборе нового поколения астронавтов для лунной и марсианской программы под названием Artemis, передает zakon.kz.

Согласно опубликованному заявлению американского космического ведомства, прием заявок будет проходить со 2 по 31 марта.

Стоит отметить, что добровольцем стать не так просто.

Кандидаты должны иметь американское гражданство и диплом магистра в сфере науки, техники, инженерии и математики. В качестве альтернативы принимается также степень доктора медицины или же прохождение курсов подготовки летчиков-испытателей. Будущие астронавты должны также иметь двухлетний опыт работы в смежной сфере или 1 тыс. часов налета в качестве командира реактивного воздушного судна, - говорится в заявлении.

По завершении обучения новые астронавты смогут полететь на американских ракетах и созданных для пилотируемой программы НАСА кораблях, чтобы жить и работать на Международной космической станции.

Кроме того, после возвращения на Луну в 2024 году NASA планирует добиться постоянного исследования Луны к 2028 году.

Сейчас в NASA работают 48 астронавтов.

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