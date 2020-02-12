Какие меры по предупреждению завоза и распространения коронавируса приняты в Казахстане

Документ принят для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осложнения эпидемической ситуации по пневмонии неустановленной этиологии в провинции Хубэй (КНР).

Заместитель главного государственного санитарного врача Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава подписал постановление от 6 января 2020 года "Об усилении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению завоза и распространения пневмонии неустановленной этиологии на территории Республики Казахстан", передает zakon.kz.

Как отмечается, документ принят для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период осложнения эпидемической ситуации по пневмонии неустановленной этиологии в провинции Хубэй (Китайская Народная Республика).

Так, Департаменту контроля качества и безопасности товаров и услуг на транспорте поручено обеспечить:

- проведение обязательной бесконтактной термометрии всех лиц (пассажиры, перевозчики, члены экипажей, бортпроводники и другие) в пунктах пропуска на государственной границе РК, особенно прибывающих из КНР;

- проведение семинаров среди специалистов заинтересованных ведомств, подведомственных органов и организаций с включением тренировочных занятий по вопросам предупреждения завоза пневмонии неясной этиологии ( ПНЭ);

- наличие в территориальных пунктах пропуска через государственную границу РК средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные очки, противочумные костюмы І-типа или одноразовые противочумные костюмы) и дезинфекционных средств;

- инструктаж сотрудников органов контроля на государственной границе по мерам профилактики и предупреждения распространения ПНЭ;

- проведение санитарно-просветительной и разъяснительной работы на постах транспортного контроля среди перевозчиков и пассажиров по профилактике и предупреждению распространения ПНЭ;

- организацию размещения наглядной агитации по предупреждению распространения ПНЭ, а также информировать пассажиров по громкоговорящей связи по вопросам профилактики ПНЭ;

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения с использованием средств массовой информации по вопросам профилактики ПНЭ.

Департаментам контроля качества и безопасности товаров и услуг областей, городов Астана, Алматы, Шымкент совместно с противочумными станциями и управлениями здравоохранения областей, городов Астана, Алматы, Шымкент необходимо обеспечить:

- организацию и проведение семинаров для специалистов территориальных органов и организаций здравоохранения и контроля качества и безопасности товаров и услуг по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики на ПНЭ, организации и проведения мероприятий по санитарной охране границ и территории РК в условиях угрозы распространения ПНЭ;

- проведение инструктажа и разъяснительной работы среди сотрудников туристических фирм и туристов по профилактике и предупреждению распространения ПНЭ.

Управлениям здравоохранения областей, городов Астана, Алматы, Шымкент обеспечить:

- своевременное выявление, регистрацию и учет случаев заболевания (подозрения) пневмонии неясной этиологии у лиц, прибывающих из зарубежных стран, передачу экстренных извещений;

- готовность медицинского персонала к приему больных с подозрением на ПНЭ (гриппом, гриппоподобными заболеваниями ( ГПЗ), тяжелыми острыми респираторными инфекциями (ТОРИ) и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, сопровождающимися лихорадкой), при необходимости - оказанию им реанимационной помощи в специальных боксах;

- наличие в медицинских организациях необходимого запаса медикаментов, оборудования, неснижаемого запаса антибактериальных и противовирусных препаратов и дезинфекционных средств;

- информирование населения по вопросам профилактики лихорадки ПНЭ в КНР.

Республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" (НЦЭ) обеспечить:

- неснижаемый запас расходных лабораторных материалов, расходных материалов для забора образцов от больных ПНЭ, тест-систем, диагностикумов для проведения полимеразно-цепной реакции ( ПЦР), вирусологических исследований, молекулярно-генетического исследования;

- в случае подозрения на ПНЭ методологическую помощь специалистам лабораторий по методам диагностики ПНЭ в соответствии с рекомендациями ВОЗ;

- в случае регистрации больного с подозрением на ПНЭ при заборе и транспортировке материала от больных ПНЭ, транспортировке больных с подозрением на ПНЭ, проведении дезинфекционных мероприятий в очагах больных с подозрением на ПНЭ соблюдать порядок, предусмотренный действующими нормативными правовыми актами.

Вместе с тем республиканским государственным предприятиям на праве хозяйственного ведения "Национальный центр общественного здравоохранения" ( НЦОЗ), "Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М. Айкимбаева" (ННЦООИ) поручено обеспечить:

- разработку программы семинаров по вопросам организации и проведения мероприятий по санитарной охране границ и территории РК в условиях угрозы распространения ПНЭ, обучающих курсов специалистов заинтересованных ведомств, территориальных органов и организаций с включением тренировочных занятий по вопросам предупреждения завоза ПНЭ;

- разработку лекционных материалов для проведения региональных семинаров по санитарной охране границ и территории РК в условиях угрозы распространения ПНЭ;

- готовность Центральной референс-лаборатории к приему проб для проведения исследований на ПНЭ;

- в случае регистрации больного с подозрением на ПНЭ выезд специалиста ННЦООИ для проведения исследований на базе лаборатории территориальной противочумной станции, а при их отсутствии - в лаборатории особо опасных инфекций территориального Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Постановление вступило в силу со дня подписания.

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