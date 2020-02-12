12 школ введут в эксплуатацию в столице

В первую очередь, школы будут строить там, где имеется большая нагрузка на существующие.

В 2020 году в главном городе Казахстана построят 12 школ на 10 тыс. мест и начнут строительство 8 школ на 12 тыс. мест. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz

В первую очередь, школы будут строить там, где имеется большая нагрузка на существующие.

Сейчас в городе 115 школ и 182 тыс. учащихся, что на 24 тыс. больше, чем в прошлом году. С ростом населения в городе растет нагрузка на социальные объекты. 8 школ сейчас работают с трехсменным обучением, 14 – с переуплотненным режимом. Для того, чтобы снять вопрос с трехсменным обучением, необходимо в год строить не менее 10 учебных заведений, – сказал глава города.

Строительство школ, по словам градоначальника, будет осуществляться не только за счет государственных средств.

Но нельзя уповать только на бюджетные средства, к строительству учебных заведений привлекаем частных инвесторов. На региональном совете поддержали возведение 24 школ на более 22 тыс. ученических мест за счет частных инвестиций, - сказал Кульгинов.

В рамках Комплексного плана на 5-летний период запланировано строительство 50 школ (в том числе 10 школ на территории существующих) на 60 тыс. мест. В 2 смены это позволит создать около 120 тысяч мест. Для создания комфортных условий труда в столице построили общежитие для учителей на 350 мест, выделяются гранты на подготовку преподавательских кадров.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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