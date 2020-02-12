Аким столицы пообещал решить проблему дольщиков 20 жилых комплексов

Возобновлено строительство ЖК "Алтын шар", ЖК "Багыстан"; в ЖК "Шыгыс" 8 жилых групп, по 3 группам ведутся строительные работы, по 2 группам – разработка ПСД, по оставшимся – разработка финансовой модели.

Почти 8000 человек заедут в этом году в свои квартиры. Аким столицы Алтай Кульгинов пообещал решить проблему дольщиков 20-ти жилых комплексов сегодня во время отчетной встречи с населением, передает корреспондент zakon.kz.

Мы неоднократно посещали каждый объект долевого строительства: где-то имеются факты двойных-тройных продаж, технические этажи и паркинги застройщики продали как квартиры, где-то только котлован. Проблем много, но по каждому принимается решение - выработан пошаговый план мероприятий. На сегодняшний день в городе более 12,5 тыс. дольщиков, это 42 объекта. Двадцать из них завершим в текущем году, это в два раза больше, чем в прошлом. В 2019 году сдали в эксплуатацию 10 ЖК – это 2,5 тыс. дольщиков, - сказал он.

Так, по его словам, начался снос долгостроя "Территория комфорта – 1", который стоял с 2004 года. Техобследование дома показало, что здание аварийное: бывший застройщик использовал марку бетона, которая не соответствует техническим нормам. Определен инвестор.

Возобновлено строительство ЖК "Алтын шар", ЖК "Багыстан"; в ЖК "Шыгыс" 8 жилых групп, по 3 группам ведутся строительные работы, по 2 группам – разработка ПСД, по оставшимся – разработка финансовой модели; в ЖК "Жағалау" на полигоне №3 ведутся строительно-монтажные работы, по полигону №4 ожидается предоставление банковской гарантии инвестора.

Основными проблемами в долевом строительстве являются судебные тяжбы с недобросовестными застройщиками и между пайщиками, отсутствие проектно-сметной документации и экспертизы, финансового и технического аудита. Для завершения строительства долгостроев внесены изменения в госпрограмму "Нурлы Жер", по 13 объектам получено заключение госэкспертизы, по 19 объектам ведется разработка и корректировка, по 26 объектам проведен фин. и тех. Аудит, по 12 объектам разработана финмодель, - добавил аким.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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