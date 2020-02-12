Алия Назарбаева поздравила маму с днем рождения

Спасибо за любовь и мудрость.

Алия Назарбаева публично поздравила Сару Алпысовну Назарбаеву с днем рождения, передает zakon.kz.

Трогательное поздравление с 79-летием мамы Алия Назарбаева опубликовала на своей странице в Instagram, сопроводим текст редким архивным фото.

Запомните, дорогие мои, на всю свою жизнь простую, но самую важную истину: чем больше любви вы отдаете, тем больше ее возвращается к вам. Это извечный закон бумеранга, который открыли наши далекие предки и о котором я не устаю повторять на всех своих встречах, лекциях, пишу о нем в книгах, рассказываю своим детям и внукам. Никогда не забывайте об этом, ибо со времен сотворения мира известно: что посеете, то и пожнете. Дарите любовь, и она вернется к вам многократно усиленно. (С.А.Назарбаева) С днем рождения, мама! Спасибо за любовь и мудрость! Я тебя люблю! - написала Назарбаева.

12 февраля супруга Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева отмечает свой день рождения. Сегодня ей исполнилось 79 лет. Что примечательно, впервые за 30 лет она отмечает праздник не в статусе первой леди.

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