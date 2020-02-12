В Нур-Султане построят порядка 8 тысяч льготных квартир

В очереди стоят 48 тыс. людей. В прошлом году 2900 очередников получили квартиры - Кульгинов.

Порядка 8 тыс. квартир для государственных программ (доступное жилье) будет построено в столице в 2020-м году. Это увеличение объема в 3 раза (более 500 тыс. кв.м.). Об этом сообщил на отчетной встрече с населением аким Нур-Султана Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Вопрос жилья – одно из главных и насущных направлений. Сейчас в очереди стоят 48 тыс. людей. В прошлом году 2900 очередников получили квартиры. По поручению главы государства в текущем году объем строительства доступного жилья увеличим в 3 раза. В 2019 году подготовили задел на 2020-2021 года. Благодаря поддержке государства возобновили работу домостроительного комбината. Деятельность предприятия поможет без ущерба качеству домов снизить стоимость квадратных метров и сократить сроки возведения, - сказал Алтай Кульгинов.

Кроме этого, продолжается работа по переселению жильцов аварийных и ветхих домов. Он привел пример - в прошлом году акимат переселил жителей из 8 ветхих домов. То есть более 90 семей заехали в свои квартиры, которые не представляют угрозу для жизни.

Ведутся работы по переселению жителей домов, расположенных в 39 разъезде в критической близости от нефтебаз. Работы по всем жилищным направлениям ведутся на системной основе, - добавил он.

Он также отметил, что акимат ведет активную работу по ремонту улиц внутри жилых массивов и развитие инфраструктуры. Так, по его словам будет отремонтировано и построено 100 улиц, 5 медучреждений, 6 школ, 4 спортивно-оздоровительных комплекса, установят теплые остановки и т.д.

К слову, в 2019 году было отремонтировано и построено более 100 км дорог, в Пригородном открыли школу на 800 мест и спортивный комплекс "Аспан". А в жилых массивах Ондирис, Ильинка и Коктал-2 открыты спортивно-игровые площадки и амбулаторный центр.

У нас в городе 16 жилых массивов, где проживают более 280 тысяч человек. Это практически 25% населения города. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил развивать жилые массивы города. Мы неоднократно посещали жилые массивы и встречались с жителями, выслушивали, что им необходимо в первую очередь. Проблемы жилых массивов разделены на 3 основных блока. Это дорожная и инженерная инфраструктура, дефицит социальных объектов и вопросы благоустройства. Разработана программа развития жилых массивов, работаем по нему, - сообщил Кульгинов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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