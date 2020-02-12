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Для профилактики коронавируса из фильмов вырезают сцены поцелуев

Некоторые съемочные группы также заявили о намерении отказаться от работы в многолюдных местах.

Фото : argumenti.ru12 февраля 2020, 10:59

В Тайване и Китае начали вырезать сцены поцелуев из фильмов, передает zakon.kz со ссылкой на Argumenti.ru.

По информации издания, производители приняли подобное решение для борьбы со стремительно распространяющимся в мире коронавирусом.

В популярном сериале "Золотой город" сцену поцелуя сократили до одной секунды, в то время как по сценарию актеры должны были изобразить более длительный и страстный поцелуй. Создатели картины "Милое семейство" заявили, что откажутся от интимных сцен и съемок в многолюдных местах, - отмечается в сообщении.

Кроме того, всех участников проекта попросят использовать защитные маски во время работы.

Новый тип вируса впервые был зафиксирован в китайском Ухани в декабре 2019 года. В Китае на 12 февраля заражение новым коронавирусом подтверждено у 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1113 человек. На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд.


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