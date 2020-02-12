Депутаты отправили в отставку Акылбека Ихданова

В Центральной избирательной комиссии он работал с 2018 года.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутаты поддержали обращение члена Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК Акылбека Ихданова о досрочном прекращении своих полномочий, передает корреспондент zakon.kz.

Как сообщил мажилисмен Нурлан Абдиров, в Мажилис Парламента поступило обращение члена ЦИК РК Акылбека Жамеловича Ихданова о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию.

Акылбек Ихданов был назначен на должность члена ЦИК постановлением Мажилиса Парламента РК от 5 сентября 2018 года. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 19 конституционного закона "О выборах в РК" член избирательной комиссии освобождается от исполнения обязанностей в случае подачи заявления по собственному желанию. В связи с этим предлагаем досрочно прекратить полномочия Акылбека Ихданова в качестве члена ЦИК, - сказал он.

Депутаты проголосовали единогласно.

Вместе с тем, Нигматулин поблагодарил Ихданова за хорошую работу и пожелал дальнейших успехов.

Уважаемые коллеги, Акылбека Жамеловича вы все прекрасно знаете. Сильный специалист, грамотный юрист. На протяжении долгих лет с честью занимал ответственные должности на госслужбе. Также в будущем желаем больших успехов, - сказал он.

По итогам рассмотрения вопросы Ихданову вручили специально подготовленное благодарственное письмо.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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