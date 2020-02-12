Спасатели обучили волонтеров действиям по предупреждению и ликвидации ЧС

Торжественное открытие Года волонтёра прошло в Карагандинской области.

В Карагандинской области прошел обучающий семинар с волонтерами о роли волонтерства в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий, передает zakon.kz.

До начала мероприятия в атриум-зале Дома Дружбы была представлена выставка специального оборудования оперативных служб ДЧС Карагандинской области, а так же агитационных материалов по линии предупреждения ЧС. Здесь можно было ознакомиться с деятельностью служб Департамента и увидеть водолазное и спасательное снаряжение, боевую одежду пожарного, дыхательный аппарат, тепло отражательный костюм, манекен для проведения реанимации, медицинскую укладку, вакуумные и пневмошины и многое другое. Чтобы почувствовать себя настоящими спасателями, волонтеры примерили представленное снаряжение. Выставка вызвала живой интерес у представителей волонтерских движений.

После торжественной части мероприятия, представителями ДЧС Карагандинской области совместно с сотрудниками Оперативно-спасательного отряда и Центра медицины катастроф в Концертном зале Дома Дружбы был проведен обучающий семинар с волонтерами на тему: "Роль волонтерства в предупреждении ЧС и ликвидации их последствий".

С приветственным словом к присутствующим обратился заместитель начальника УСРБиКОГЗ ДЧС полковник гражданской защиты Ербол Байгазиев. Он призвал волонтеров принимать активное участие в проводимых мероприятиях.

Волонтерство в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах имеет под собой высоконравственную основу - естественном желании людей помогать друг другу. Результатом становятся спасенные жизни и безопасность граждан, - сказал он.

В ходе семинара сотрудники гражданской защиты рассказали и показали волонтерам как оказывать первую доврачебную помощь и действовать при пожарах и наводнениях. Мероприятие проходило в форме оживленной беседы. В зале волонтерам были розданы микрофоны и каждый желающий мог задать свой вопрос на тему семинара. В рамках мероприятия были показаны видеоролики "Первичные средства пожаротушения", "Меры пожарной безопасности в отопительный период", проведена отработка практических действий в случае ЧС.

Участники семинара горячо поблагодарили сотрудников гражданской защиты за полученные знания и навыки.

Мероприятие также было посвящено 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. В нем приняли участие руководители общественных организаций, управлений - образования, по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта, координации занятости и социальных программ, представители ДЧС и ДП Карагандинской области, а так же волонтерских движений из разных городов и районов области, таких как "VolteQ", "Шаңырақ", Филиал Лиги волонтеров Казахстана при АНК, Военно-патриотический клуб "Жас сарбаз", Центр волонтерского движения Сарани, "АбайТеам", "Unusualstars" и многие другие.

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