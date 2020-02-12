Что знают школьники о контрацепции

Вступают в половые отношения 7% казахстанских школьников.

Национальный центр общественного здоровья при поддержке Минздрава и МОН РК провел национальное исследование по изучению поведения школьников в отношения своего здоровья, включая половое воспитание, передает zakon.kz.

Исследование проводилось за 2017-2018 учебный год.

Так, опрос показал, что вступают в половые отношения – 7% школьников, среди них 14% мальчиков и 1% девочек.

При этом использовали противозачаточные средства во время последнего контакта всего 9,1% мальчиков и 37,5 % девочек.

Если сравнивать половое развитие подростков в различных странах, то казахстанские школьники несколько "отстают" от своих сверстников. К примеру, в Болгарии имели опыт половых связей 21% девочек и 40% мальчиков, в России 11% девочек и 24% мальчиков.

А вот в использовании средств контрацепции казахстанские школьницы отстают более существенно.

Как показал опрос, о средствах контрацепции знают и применяют всего 25% девочек и 70% мальчиков, в то время как в других странах эти показатели находятся на уровне 60-80%.

Стоит отметить, что число родов среди казахстанских школьниц за последние 5 лет снизилось.

Так, в 2018 году зарегистрированы 3 421 роды у девочек-подростков, не достигших 18-летнего возраста. Пик родов среди подростков был зафиксирован в 2014 году, когда на свет 5693 малыша. Затем этот показатель пошел на спад. В 2015 году – 4 671 роды, в 2016 – 4 226 родов, в 2017 году – 3 443.

Это может свидетельствовать о том, что среди школьников была усилена профилактическая работа и просвещение в сфере полового воспитания.

В исследовании участвовали 6546 школьников из 110 общеобразовательных школ.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!