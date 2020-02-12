Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

100 улиц отремонтируют и построят в жилых массивах столицы

Проблемы жилых массивов разделены на 3 основных блока.

Фото : акимата столицы12 февраля 2020, 11:30

В жилых массивах столицы отремонтируют и построят 100 улиц, 5 медучреждений, 6 школ, 4 спортивно-оздоровительных комплекса, установят теплые остановки. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в 2019 году было отремонтировано и построено более 100 км дорог, в Пригородном открыли школу на 800 мест и спортивный комплекс "Аспан".

Кроме этого, в жилых массивах Ондирис, Ильинка и Коктал-2 открыты спортивно-игровые площадки и амбулаторный центр.

У нас в городе 16 жилых массивов, где проживают более 280 тысяч человек. Это практически 25% населения города. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил развивать жилые массивы города. Мы неоднократно посещали жилые массивы и встречались с жителями, выслушивали, что им необходимо в первую очередь. Проблемы жилых массивов разделены на 3 основных блока. Это дорожная и инженерная инфраструктура, дефицит социальных объектов и вопросы благоустройства. Разработана программа развития жилых массивов, работаем по нему, - сказал Алтай Кульгинов.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты