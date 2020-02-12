100 улиц отремонтируют и построят в жилых массивах столицы

Проблемы жилых массивов разделены на 3 основных блока.

В жилых массивах столицы отремонтируют и построят 100 улиц, 5 медучреждений, 6 школ, 4 спортивно-оздоровительных комплекса, установят теплые остановки. Об этом сообщил аким Нур-Султана Алтай Кульгинов во время отчетной встречи с населением, передает корреспондент zakon.kz.

По его словам, в 2019 году было отремонтировано и построено более 100 км дорог, в Пригородном открыли школу на 800 мест и спортивный комплекс "Аспан".

Кроме этого, в жилых массивах Ондирис, Ильинка и Коктал-2 открыты спортивно-игровые площадки и амбулаторный центр.

У нас в городе 16 жилых массивов, где проживают более 280 тысяч человек. Это практически 25% населения города. Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил развивать жилые массивы города. Мы неоднократно посещали жилые массивы и встречались с жителями, выслушивали, что им необходимо в первую очередь. Проблемы жилых массивов разделены на 3 основных блока. Это дорожная и инженерная инфраструктура, дефицит социальных объектов и вопросы благоустройства. Разработана программа развития жилых массивов, работаем по нему, - сказал Алтай Кульгинов.

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