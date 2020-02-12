Самолет с казахстанцами прилетит из Китая в Алматы

Там подготовлена площадка для карантина.

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди сообщил, что списки тех, кто будет эвакуирован из Китая в Казахстан в связи с коронавирусной инфекцией могут быть скорректированы, передает корреспондент zakon.kz.

12 февраля вылетает самолет. Он вернет 155 человек, мы ожидаем. Количество заявок поступает, мы регулируем, окончательное число мы сможем сказать, когда самолет взлетит, - сказал Тлеуберди в кулуарах Мажилиса.

Он напомнил, что вылет запланирован на вечер 12 февраля.

Самолет вернется в Алматы, потому что там подготовлена площадка для карантина. Все пассажиры будут перевезены бесплатно, - заверил глава ведомства.

По его словам, на данный момент только два рейса были запланированы и они осуществляются.

Поскольку все желающие оттуда вернутся, пока составляет это количество. Еще свободно около 60 мест. Все предыдущие самолеты прилетали в Нур-Султан и те госпитали, которые были подготовлены под карантин заполнены, поэтому ориентируемся на Алматы, - добавил министр.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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