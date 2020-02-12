Продолжается развитие промышленного сектора области в соответствии с приоритетами второй пятилетки государственной программы индустриализации.

Высокие темпы производства показывают предприятия Акмолинской области. Об этом на отчетной встрече с населением проинформировал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики Акмолинской области.

Продолжается развитие промышленного сектора области в соответствии с приоритетами второй пятилетки государственной программы индустриализации.

В индустриальном секторе высокие темпы производства обеспечили "КАМАЗ-Инжиниринг", Степногорский подшипниковый завод, горно-металлургический концерн "Казахалтын", - подчеркнул Ермек Маржикпаев.

Одним из первых крупных и успешных совместных казахстанско – российских проектов в сфере производства автомобильной техники АО "КАМАЗ-Инжиниринг" произведено 1000 единиц грузовой и специализированной техники, с увеличением на 42%.

Тенденция роста сохраняется и в пищевой промышленности. Открытая год назад Макинская птицефабрика, позиционируемая как основной поставщик мяса птицы, увеличила объемы своего производства и доля региона в республиканском объеме выросла до 23%. В этом году на предприятии планируется увеличение мощности до 50 тыс. тонн в год, при этом показатели мясного птицеводства еще вырастут, что позволит снизить импорт мяса птицы по стране до 40%.

Далее аким области остановился на второй пятилетке программы индустриально - инновационного развития. В регионе за период ее реализации введено 39 проектов с созданием 4 тыс. новых рабочих мест. Среди них уже ставшие брендами в своих отраслях предприятия - ТОО "КАИК", "Кокше-Цемент", "Бижан", "Capital Projects Ltd", "RG Gold", "СГХК" и другие.

Все эти проекты вкупе увеличили долю обрабатывающего сектора в общем объеме производства до 80%, - резюмировал аким области.

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