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Токаев обратился к предпринимателям

Президент попросил предпринимателей принять активное участие в реализации года волонтера.

Фото : akorda.kz12 февраля 2020, 11:56

Прошу предпринимателей принять активное участие в реализации года волонтера, сказал на открытии фронт-офиса волонтеров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.

Прошу предпринимателей принять активное участие в реализации года волонтера. Важную роль должны играть исполнительные органы, которым необходимо задавать тон в продолжении волонтерских инициатив и создавать все условия для активистов. Считайте, что я только что дал поручение руководителям исполнительных органов, — заявил Токаев.

Он добавил, что в первую очередь госслужащим, работникам национальных компаний и коммунальным предприятиям следует показать пример в этом направлении.

Несколько часов в рамках рабочей недели важно посвящать безвозмездной помощи обществу в разных сферах. Волонтерская деятельность должна стать частью рабочей культуры государственных и частных компаний для создания социальных лифтов, что крайне важно, — отметил глава государства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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