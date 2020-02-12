Казахстанцев попросили не красть невест

Брак - добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается незаконным.

Прокуратура Туркестанской области предоставила статистику по кражам невест в 2019 году, передает zakon.kz.

В надзорном органе отметили, что обычай похищения невесты существовал с древних времен. Несмотря на то, что подавляющее большинство казахстанского общества считает похищение невесты дикостью, в южных регионах этот обычай все еще встречается. И сейчас среди молодежи не прекращаются факты похищения девушек, что по сути является похищением человека.

В 2019 году по республике зарегистрировано 210 фактов похищения человека с целью женитьбы, большая часть из них совершены в Туркестанской области - 102 случая.

В частности, в Туркестане – 29, в Сайрамском районе и Кентау - по 19, в Жетысайском - 11 и Мактааральском, Келеском и Толебийском районах - по 6.

Причиной совершения этого преступления служит незнание молодежи того, что похищение невесты является преступлением.

В Казахстане лицо, похитившее невесту, и участники похищения привлекаются к ответственности по статье ст. 125 "Похищение человека" УК РК. Если девушка не давала своего согласия на брак, то ее похищение считается уголовным преступлением. За совершение этого преступления в соответствии со статьей 125 Уголовного кодекса ("Похищение человека") предусматривается наказание в виде лишения свободы от 4 до 7 лет, а совершение данного преступления группой лиц наказывается от 7 до 12 лет лишения свободы, - сообщили в прокуратуре.

В соответствии с законом "О браке и семье", брак - добровольный союз. Если одна сторона не согласна, то брак считается незаконным.

Учитывая это, прокуратура области призывает молодежь неукоснительно соблюдать закон, так как за необдуманные действия можно понести уголовное наказание.

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