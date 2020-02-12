Какие задачи поставил Токаев перед волонтерами

Речь идет о различных направлениях работы от адресных проектов, до помощи молодежи сели и воспитанников детских домов.

Фото : novostipmr.com

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил спектр различных задач перед волонтерами на предстоящий период, передает корреспондент zakon.kz. Предстоящий период мы должны уделить особое внимание нескольким ключевым моментам. Первое, на церемонии подведения итогов года молодежи мною был назван ряд адресных проектов, призванных решать конкретные вопросы нашего общества. В поддержке нуждается молодежь села, воспитанники детских домов, ветераны и одинокие пенсионеры. Особенно ценной станет помощь в адаптации и уходе за больными, — сказал на открытии фронт-офиса волонтеров Токаев. Он добавил, что усилие волонтеров позволит решить многие проблемы в сфере правовой грамотности и экологии, сохранении культурного наследия Казахстана, увековечении памяти героев нашей страны. Следует активно вовлекать граждан в международные волонтерские инициативы, решающие глобальные и региональные вопросы. Казахстан готов присоединиться ко всемирной экологической компании world climate day, объединяющей свыше 20 млн человек из 116 стран. Участие казахстанцев в добровольческих программах ООН, ЮНИСЕФ и других международных инициативах позволит познакомиться с опытом разных государств и привлечь в нашу страну лучшие волонтерские практики, — отметил Президент Казахстана. Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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