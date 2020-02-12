В прошлом году водоснабжение улучшено в 11 сёлах 8 регионов области с населением 18 тыс. человек.

В Акмолинской области принимаются меры по обеспечению населения качественной питьевой водой. Об этом в ходе отчетной встречи с населением рассказал аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, сообщает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

Подводя итоги года, руководитель региона подчеркнул важность вопроса обеспечения населенных пунктов качественной питьевой водой, решение которого напрямую влияет на улучшение качества жизни населения.

В прошлом году водоснабжение улучшено в 11 сёлах 8 регионов области с населением 18 тыс. человек.

Решение вопроса и в эпицентре внимания для жителей пристоличного региона. Испытывавшее долгое время потребность в питьевой воде, жители с.Каражар Целиноградского района сегодня пользуются качественной питьевой водой.

В текущем году еще в 11 селах будут построены водопроводные сети. В целом по области охват сельского населения централизованным водоснабжением достигнет 87%, - проинформировал Ермек Маржикпаев.

В области в рамках поручения Президента страны для обеспечения каждого села и города качественной питьевой водой, разработана Дорожная карта по развитию систем водоснабжения до 2023 года.

В ракурсе внимания местной власти и малые села с населением менее 200 человек, где планируется установка очистных блок-модулей.

К слову, на сегодня обеспеченность централизованной питьевой водой в области достигла 60,7 процентов.

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