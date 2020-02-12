Сможет ли Казахстан выдержать мировую конкуренцию, рассказал Токаев
Президент Казахстана подчеркнул, что волонтерская деятельность играет важную роль в реализации реформ, модернизации всего государства.
Фото : Акорда12 февраля 2020, 12:30
Молодежь должна быть носителем нового мышления и менталитета, без которой Казахстан никогда не станет развитым государством, сказал на открытии фронт-офиса волонтеров Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент zakon.kz.
— Через трудолюбие, открытость миру мы сможем построить новую экономику, которая будет базироваться на новейших технологиях и высокой производительностью труда. Активное продвижение идей волонтерства несомненно будет способствовать новой парадигме мышления казахстанцев. За вами молодыми людьми, будущее нашей страны. Вы должны быть носителями нового мышления и менталитета, без которой Казахстан никогда не станет развитым государством. Поэтому наши надежды на молодежь, в том числе на волонтеров, — заявил Токаев.
Он напомнил, что своей деятельностью волонтеры вносят конкретный вклад в реализацию очень важных реформ, без которых Казахстан не сможет выдержать конкуренцию в современном мире и стать развитой страной.
Волонтерство является показателем развитости государства и общества в целом. Достижения и победы зависят от активных действий патриотично настроенных граждан. Таких граждан у нас немало. Я сказал, что 16 тыс. это только начальная цифра. Абсолютно уверен, что не менее 100 тысяч, а, может быть, и миллионы людей по состоянию своей души готовы заниматься волонтерством и добровольчеством, — отметил Президент Казахстана.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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