Депутаты просят изменить требования проекта "С дипломом в село"

От дефицита кадров также страдают города районного значения, которые на сегодня не учитываются в программе "С дипломом в село".

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Мурат Темиржанов предложил пересмотреть проект "С дипломом в село" с учетом интересов городов районного значения. По его словам, проблемы с дефицитом кадров в таких городах сейчас никак не решают, передает корреспондент zakon.kz.

Обращаясь с депутатским запросом к премьер-министру, Темиржанов отметил, что реализация проекта "С дипломом в село" началась в 2009 году. За эти годы свыше 54 тысяч специалистов получили подъемное пособие на сумму 12,5 млрд тенге, а около 23,5 тысяч специалистов получили бюджетные кредиты для приобретения или строительства жилья на сумму 57 млрд тенге по всем регионам.

Однако многочисленные обращения не только граждан, но и местных исполнительных органов районного значения, свидетельствуют о том, что сегодня необходимо дальше совершенствовать механизмы и территориальный охват реализации проекта. Мы просим обратить внимание на проблему, с которой сталкиваются все города районного значения. Нам стало известно, что дефицит кадров в сельской местности составляет не много не мало 5 тысяч человек только в сфере здравоохранения и столько же в сфере образования, - сказал он.

В качестве примера мажилисмен привел то, что сейчас в городе Есиле Акмолинской области население составляет всего 11 тысяч человек.

Сегодня там остро ощущается нехватка специалистов в таких важных сферах как образование, культура и спорт, только в одном здравоохранении на сегодня дефицит 43 специалиста. В стране имеются населенные пункты, расположенные в сельской местности со статусом "города", где численность населения значительно меньше чем на селе, но с такими же условиями проживания как на селе, - пояснил он.

Проблема, к примеру, по его словам, имеет место и в Северо-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской областях.

Между тем депутат добавил, что выпускники вузов не хотят идти на работу в города районного значения по ряду причин.

Это, во-первых, там не выплачивают подъемное пособие; во-вторых, не выдаются бюджетные кредиты на жилье; в-третьих, заработная плата ниже на 25% чем в близлежащем селе к этому городу. Согласно условиям проекта, в нем могут принять участие только специалисты, которые прибудут для работы и проживания исключительно в сельскую местность. То есть идет конкретная привязка к статусу населенного пункта - это село. При реализации проекта существует некий дисбаланс, имеет место социальная несправедливость и теряется принцип равных возможностей граждан, - констатировал Темиржанов.

В связи с этим он задался вопросом, почему желающий прибыть для работы и проживания в населенный пункт, имеющий только статус, но не блага города, а также где численность населения намного меньше чем на селе, не может получить подъемное пособие и бюджетный кредит на приобретение жилья?

С одной стороны, вроде бы решая проблемы с кадрами в сельской местности, а с другой стороны, учитывая сложившуюся ситуацию, кадровые вопросы городов районного значения остаются нерешенными. Ситуация, конечно же, парадоксальная! Считаем, что пришло время кардинально менять сложившуюся ситуацию и пересмотреть некоторые требования проекта! Просим рассмотреть возможность изменения условий или требований проекта в пользу молодых специалистов, желающих работать и проживать в населенных пунктах, расположенных в сельской местности в том числе во всех городах районного значения, - предложил Темиржанов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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