Медики в Ухане станцевали для больных коронавирусом

Их затея подбодрила болеющих.

Медсестры одного из временных госпиталей для лечения коронавируса в Ухане порадовали пациентов, станцевав перед ними, передает zakon.kz со ссылкой на iz.ru.

Так называемые площадные танцы очень популярны в Китае, поэтому медсестры включали музыку прямо в коридорах и общих палатах.

На кадрах видно, как медики в защитных костюмах и пациенты в масках танцуют под зажигательную музыку, заучивают движения и занимаются китайской гимнастикой тай-чи. При этом они соблюдают меры предосторожности и стоят на удалении друг от друга.

К подобным активностям привлекают госпитализированных с легкой формой заболевания — физические упражнения могут повысить их иммунитет.

Призывая пациентов сделать несколько дыхательных упражнений и потанцевать, мы надеемся сделать атмосферу более активной, — отметила старшая медсестра.

Одна из пациенток рассказала, что такое времяпрепровождение помогает снять стресс и улучшить настроение, ведь настрой важен в борьбе с болезнью.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По последним данным, только в КНР зарегистрировано более 44,6 тыс. случаев заражения, 1113 человек скончались. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заболеванию дали официальное название COVID-2019.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!