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Кульгинову напомнили об обещаниях его предшественников

Исекешев, Хорошунов говорили, что этот кусочек проспекта Сарыарки будет построен до 2020 года. Какой-то Султанов тоже акимом был, тоже говорил - астанчанка.

Фото : kolesa.kz12 февраля 2020, 12:58

В столице проходит, пожалуй, самая популярная встреча акима с населением. Вот уже полтора часа Алтай Кульгинов отвечает на вопросы жителей. Людей интересуют разные вопросы. Один из них – развитие инфраструктуры города. Дело в том, что многие астанчане живут в не самых комфортных условиях десятилетиями, сообщает корреспондент zakon.kz

На днях я задавала вопрос районному акиму Сарыарка про проспект Сарыарка, он мне рассказала про улицу Дукенулы. В прошлом году Турлыбек рассказывал про Кумисбекова, в позапрошлом году там еще кто-то что-то рассказывал. Исекешев, Хорошунов говорили, что этот кусочек проспекта Сарыарки будет построен до 2020 года. Какой-то Султанов тоже акимом был, тоже говорил. Вот вы конкретно, что про проспект Сарыарка от Богенбая до Московской что думаете? – просила астанчанка по имени Дана.

- Вы имеете ввиду Сарыарку дальше пробить? – уточнил Кульгинов.

Вот вы лично, что скажете? – снова спросила женщина и на ее вопрос прозвучал голос из зала, сообщающий, что по поручению акима готовится техническое заключение. А цена вопроса будет известна в течение 15-20 дней.

- Я это слышу уже несколько лет. А сколько денег выделяется? И где они осваиваются? На Кумисбекова, на Дукенулы. Эти же улицы после появились после Сарыарки. Или что, там особо приближенные там живут? Почему такое отношение к жителям ЖК "Махаббат". Там недостойные люди живут, чтобы жить на этом пустыре? Уже сколько лет. Этот ЖК с 2008 года, - решила не сдерживаться женщина.

Все жители достойны. Проблем много. Все районы для нас одинаковы. Давайте назовем конкретные сроки, выедем на место, - ответил аким и попросил астанчанку остаться после мероприятия, чтобы обсудить проблему более подробно.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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