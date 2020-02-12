Абаев: Казахстан относится к странам с низким уровнем волонтерской деятельности

Волонтерское движение намерены вывести на новый уровень в 2020 году.

Мы намерены вывести на новый уровень волонтерское движение в этом году, сказал на открытии фронт-офиса волонтеров министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает корреспондент zakon.kz.

У нас по стране 200 волонтерских организаций, 50 тыс. активных граждан участвуют. Например, в акции "Таза Казахстан" приняло участие 300 тыс. человек. Вы знаете, у нас есть хорошие примеры Арыс, это волонтеры, сотни ребят участвовали в восстановлении Арыс. Огромный вклад в волонтерское дело внес ЭКСПО в 2017 году и акция "Таза Казахстан". В этом году уже в рамках года волонтера мы продолжим эту акцию. Думаю, до миллиона человек смогут принять участие, — сказал Абаев.

В Казахстане, по его словам, всего 6 % казахстанцев являются активными волонтерами, но есть и другая цифра – 48 % казахстанцев готовы принять участие в волонтерской деятельности.

Согласно международным исследованиям, Казахстан все равно относиться к группе стран с низким уровнем волонтерской деятельности, недостаточно развита волонтерская культура, традиции, стимулы, неразвита система учета и прощения. В этом году мы должны все решить и вывести волонтерства на новый уровень, — заявил министр.

Он добавил, что для решения всех этих проблем запускается республиканский фронт-офис, куда могут приехать все граждане и зарегистрироваться в качестве волонтеров.

В 17 регионах мы открываем региональные офисы и все это будет работать под единой системой. Презентован сайт kazvolunteer, 16 тыс. студентов на сегодня зарегистрировано, но в этом году будем удваивать этот показатель. По итогам года мы подготовим законодательные поправки. Эту работу мы проведем, — отметил Даурен Абаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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