В Кордайском районе сохраняется техногенная ЧС

Правоохранительные органы работают в усиленном режиме.

В Кордайском районе сохраняется техногенная чрезвычайная ситуация. Правоохранительные органы работают в усиленном режиме. Активно проводятся мероприятия по ликвидации последствий инцидента. В настоящее время установлены блок-посты при въезде-выезде из сел Каракемер, Масанчи, Булар Батыр, Сортобе, Карасу, Аукатты и на улицах проводятся работы по обеспечению общественной безопасности, сообщает zakon.kz.

В результате ЧП произошло возгорание 30 жилых домов и 17 коммерческих объектов и 47 автомобилей. Ближайшие сроки будет определена сумма ущерба от беспорядков.

В селах Масанчи, Сортобе, Булар батыр созданы мобильные группы для работы с пострадавшими, организованы выездные центры обслуживания населения. Вчера 2 гражданам выданы удостоверения личности, 320 детям справки на пересечение границы, 45 свидетельств о браке, 6 гражданам выданы документы на недвижимое имущество. Эта работа продолжается ежедневно, - говорится в сообщении акимата Жамбылской области.

Полностью завершены работы по уборке и вывозу сгоревших автомобилей и мусора вдоль улиц. Для этого привлечены 30 единиц техники и 125 рабочих.

По информации акимата, на сегодняшний день все социальные объекты-школы, детские сады и аптеки работают в обычном режиме, во всех магазинах тоже начата работа.

Стоит отметить, что пострадавшему в этих селах оказана гуманитарная помощь в количестве 20 тонн, организованная членами Ассамблеи Казахстана в с. Жалпактобе Жамбылского района, а сотрудники маслихата Алматы совместно с фондом "Қызыл ай" направили 54 бутылки питьевой воды, 124 кг муки, 60 коробок продуктов питания и другие необходимые вещи.

Кроме того, волонтер этнокультурного объединения "Вынхуа" Жамбылской области Парса Рамазан оказал материальную помощь в размере 400 тысяч тенге и обеспечил продовольствием семья 4 погибших.

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области произошли в ночь на 8 февраля. По последним данным, погибли десять человек, почти 50 участников беспорядков задержаны. Из-за поджогов повреждены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41 автомобиль. Согласно данным МВД, причиной беспорядков стал дорожный конфликт, который провокаторы пытались перевести в межнациональную плоскость.

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