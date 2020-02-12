С глаз долой. В Казахстане могут запретить магазинам размещать табачные изделия

Торговцы выкладывают табачные изделия на специально поставляемом индустрией оборудовании, обеспечивая наибольшую видимость.

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Тургун Сыздыков рассказал о предложении запретить выкладки табачных изделий в местах продажи рядом с кассами на специальных нишах, которые, обеспечивают наибольшую видимость и находятся на уровне глаз детей, вдобавок снабжены особо притягательным дизайном, передает корреспондент zakon.kz.

Создание особо привилегированных условий для распространения продукций табачной индустрии не отвечает интересам ни населения, ни государства, противоречит положениям признанных нами нормативно-правовых актов авторитетных международных организаций, - заявил Сыздыков, озвучивая депутатский запрос к премьеру страны.

Он объяснил, что его возмущение вызвано тем, что межведомственной комиссией правительства по вопросам регулирования предпринимательской деятельности полностью проигнорированы научно обоснованные аргументы Минздрава, гражданских институтов и депутатов "о необходимости запрета выкладки табачной продукции в местах продажи, рекламы табака для детей, но в полном объеме поддержана позиция табачной индустрии, причем с отменой нормы внесенной Правительством".

Депутат напомнил, что в рабочей группе Мажилиса Парламента активно сегодня обсуждается проект изменений и дополнений в Кодекс РК "О здоровье народа и системы здравоохранения".

Получили одобрение ряд важных норм по сдерживанию табачной эпидемии, такие как приравнивание, так называемых новых табачных изделий - нагреваемого табака и электронных систем потребления - вейпов, к обычным сигаретам и другие. Вместе с тем, острую дискуссии вызвала норма, предложенная в проекте правительства, "о запрете выкладки табачных изделий в местах продажи". Борьбу против этой позиции инициировали представители табачной индустрии, которые включили все мыслимые и не мыслимые механизмы чтобы сохранить привилегии для реализации продукций, вредность которых признана мировым сообществом, - сообщил мажилисмен.

Сыздыков категорично отметил, что выбор один - "или в интересах здоровья собственного народа, или в интересах табачной индустрии".

Решение мы видим в руководстве принципами, изложенными в ст. 5,3 Рамочной Конвенции ВОЗ по Борьбе против Табака, которая, признает "существующий коренной и непримиримый конфликт между интересами табачной промышленности и интересами политики в области общественного здравоохранения" и рекомендует "отвергать партнерские отношения и соглашения с табачной промышленностью". Мы разделяем беспокойство гражданских институтов по поводу усилением влияния табачных лобби на ход обсуждения проекта, попытку их, разными методами, в том числе и с помощью сторонников в правительстве, исключить из правительственного варианта одну из ключевых норм о "запрете выкладки табачных изделий в местах продажи", важность которой очевидна, поскольку движителем торговли является реклама, - указал он, добавив, что сегодня особенно молодежь подвержены агрессивной рекламе табачных изделий.

По его словам, во всех торговых точках, супермаркетах, во многих общественных местах торговцы выкладывают свою продукцию на специально поставляемом индустрией оборудовании, обеспечивая наибольшую видимость, рядом с кассами, на уровне глаз ребенка, с особо притягательным дизайном.

Независимое исследование подтвердило, что в Казахстане на практике отсутствуют какие-либо ограничения на продажу табачных изделий в районах школ, что обеспечивает высокую доступность их рекламы среди учащихся. Между тем, опыт многих стран мира, среди которых Россия и Беларусь, показал, что введение даже частичных запретов выкладки табачных изделий в местах продажи, снижает их потребление на 13,6%, а полных - на 23,5%. Введение этой нормы предполагает снижение общей распространенности курения в нашей стране, особенно среди несовершеннолетних, спасет от 6 до более 9 тысяч жизней и принесет финансовые выгоды в размере до 750 млн тенге в течение пяти лет. Следует принять во внимание и то, что 84% взрослого населения страны положительно относится к полному запрету рекламы табачных изделий - данные GATS, - уточнил мажилисмен.

В заключение Сыздыков добавил, что и сама табачная индустрия уже давно готова к запрету выкладки. Это подтверждают видео исследования национальной коалиции "За Казахстан, свободный от табачного дыма" в пяти крупнейших городах Казахстана.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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