На пляжах Алаколя будут установлены туалеты с кондиционером

Ответ Управления туризма ВКО на критическую статью zakon.kz.

31 января 2020 года на сайте zakon.kz была опубликована критическая статья "Построят ли в этом году на Алаколе общественные туалеты", где речь шла об антисанитарном состоянии восточного побережья озера Алаколь. Руководитель Управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области Марат Кабаков ответил редакции zakon.kz, какие меры будут предприняты для исправления ситуации, и в целом о развитии зоны отдыха на уникальном целебном озере.

- Помимо туалетов и тех запросов, которые вы нам отправляли, сегодня мне хотелось бы прокомментировать, что сделано и что планируется сделать на озере Алаколь в целом, так как это касается всех туристов и отдыхающих.

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Как вы знаете, аким области Даниал Кенжетаевич Ахметов уделяет особое внимание развитию туризма на Алаколе. За последние два года на эти цели было выделено порядка шести миллиардов тенге. Буквально за последние два года Алаколь превратился в большой международный кластер туризма. Решаются крупные инфраструктурные проблемы, отремонтированы дороги, благоустроена набережная, появился свой Арбат, который стал излюбленным местом туристов. После решения вопросов инфраструктуры количество отдыхающих увеличилось на 30 тысяч человек, в разы увеличился объем оказанных услуг.

В планах у нас есть и другие жизненно важные проекты. Это подведение водопровода, канализации, интернета, берегоукрепление. Вы сами знаете, что сейчас берег Алаколя смывает, этот вопрос находится на контроле правительства. Единственный пирс, который есть сейчас на Алаколе, строился тогда еще существовавшим министерством ЧС. В связи с реорганизационными процессами данный проект был приостановлен. Работа была возобновлена два года назад, обновлялась документация, проводились конкурсные процедуры, теперь решается вопрос финансирования.

То же самое по водопроводу и канализации. Действующее законодательство предусматривает финансирование проектов по обеспечению водопроводом и канализацией населенные пункты, но Алаколь таковым не является. Данный вопрос также решается на уровне правительства. Надеюсь, в ближайшее время начнется реализация проектов.

Также хотел бы отметить, что к действующим республиканским рейсам с 2018 года решением акима области запущены субсидируемые авиа и железнодорожные сообщения. Стоимость билета достаточно низкая - 3000 тенге на поезде, 10 тысяч на самолете.

Все эти меры принимаются для обеспечения комфортного пребывания наших граждан и туристов на побережье озера.

- Марат Саятович, давайте теперь поговорим о туалетах и в целом о санитарно-гигиеническом состоянии побережья Алаколя. По мнению туристов, оно желает оставлять лучшего.

- Что касается общественных туалетов, о которых вы говорили в своей статье, то на Алаколе они есть, но, конечно, не в таком количестве, как хотелось бы.

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Благоустроенные туалеты расположены на центральной набережной и на Арбате. В этом году планируем запустить два туалета в комплекте с кондиционерами, они будут в вагончиках, один на набережной, другой возле автовокзала. Также четыре стационарных трехместных туалета на набережной, на Арбате и возле парка, итого шесть. Там будет унитаз, раковина, все, как положено, будет обеспечена чистота.

Помимо этого, будут установлены десять биотуалетов. Это планы только на этот год. Дальше посмотрим, если будет необходимость, увеличим их количество.

- На каком расстоянии друг от друга они будут установлены и будут ли при этом учитываться так называемые дикие пляжи, их же на Алаколе тоже много, они тянутся по обе стороны от центральной набережной.

- Длина центральной набережной порядка 500 метров и там будут четыре туалета: один четырехместный и два трехместных. Для 500 метров этого, думаем, вполне достаточно.

Общая протяженность восточного побережья Алаколя, где люди активно купаются, примерно четыре километра по обе стороны от центрального пляжа. В левую сторону от него – в сторону парка набережная будет удлиняться.

С правой стороны от пирса находятся земельные участки, где идет смыв берега, там пока нет берегоукрепителей, вода уже подошла к частным территориям. Согласится ли частник, чтобы на его территории стоял общественный туалет? По этому вопросу мы сейчас ведем с ними работу. Может быть, в рамках ГЧП будем устанавливать по линии Министерства культуры и спорта, мы это тоже сейчас отрабатываем.

В ближайшие несколько лет планируем совместно с министерством дополнительно установить еще десять стационарных туалетов с септиком на неблагоустроенные пляжи. Сейчас прорабатывается механизм реализации данного проекта, необходимо предусмотреть обслуживание этих санузлов, возможно для этой работы будут привлечены представители МСБ.

- Туалеты будут платные или бесплатные?

Понятно и логично, что они будут платные. Чтобы они были чистыми и удобными, они должны быть платными.

- Мусорные баки и раздевалки тоже предусмотрены?

- Кабинки для переодевания на пляже установлены - мужские и женские. Планируем в этом году дополнительно установить две кабинки. Урны тоже будут уставлены, в том числе вдоль центральных улиц.

Что касается баз отдыха, то у каждой базы отдыха большие контейнера не будут стоять, это уже прямая ответственность самих бизнесменов, чтобы они следили, куда складировать мусор и чтобы потом вывозили его. В данном направлении мы тоже ежегодно работаем, проводим мониторинг, разъяснительную работу, у нас создана рабочая комиссия, куда входят представители СЭС, местной власти, управления туризма и других госорганов.

- Какова ситуация по спасателям, какие условия будут для них созданы, чтобы они могли оперативно спасать тонущих?

- Сейчас у нас установлены две спасательные вышки, они в этом году уже будут работать. Дополнительно будет создан спасательный пост, который будет оборудован согласно всем нормам и требованиям. Также планируем приобрести моторную лодку дополнительно к одной существующей.

- Что будет находиться в спасательном пункте?

- Пост будет соответствовать утвержденным правилам, в числе оборудования - спасательные круги, мегафоны, санитарная сумка с медикаментами, спасательные доски, шесты и так далее.

По штату спасателей. В прошлом году каждую неделю работало по четыре спасателя, в этом сезоне будет столько же. По нормативам департамента ЧС спасатели предусмотрены только на благоустроенную набережную, которая, как я уже сказал, составляет у нас 500 метров. Получается, на каждые 125 метров – один спасатель.

- А на неблагоустроенных пляжах как быть, если там спасатели не предусмотрены, там же тоже много людей купаются.

- По остальным местам, где люди купаются организованно, будут установлены знаки с указаниями, где плавать можно, а где нельзя, сколько метров глубина.

- Сколько людей утонуло на Алаколе за последние два года, и сколько спасли спасатели?

- К сожалению, у нас было два несчастных случая: в 2018 и 2019 году. Статистика по количеству спасенных людей не ведется, но следует отметить, что спасатели добросовестно выполняют свою работу.

- Сколько туристов в прошлом году посетили восточное побережье?

- По Алаколю мы имеем два источника информации. Первый это - официальная статистика, которая формируется на основании представленных отчетов с мест размещения. Согласно официальной статистике, у нас на побережье 176 мест размещения, то есть гостиницы, базы отдыха. По их данным, Алаколь посетило порядка 140 тысяч человек, объем оказанных услуг составил 1,7 миллиардов тенге. Это за 9 месяцев 2019 года, годовые итоги будут опубликованы в апреле 2020-го.

Для сравнения: в 2018 году Алаколь посетили 108 тысяч человек. Ежегодно наблюдается положительная динамика и по количеству туристов, и по объему оказанных услуг.

- Как обстоит вопрос по налоговым поступлениям?

- К сожалению, здесь все плачевно, предприниматели скрывают свои реальные доходы, но в этом направлении налоговая служба тоже ведет работу и ежегодно наблюдается рост налоговых поступлений. Так, за 9 месяцев 2019 года сумма поступившего с мест размещения налога составила 140 миллионов тенге. Конечно, это несравнимо с тем, какой бюджет вкладывается в развитие побережья.

- А второй источник информации какой?

- Наше управление совместно с операторами сотовой связи формирует отчет по абонентам сотовой связи. Мы у них запрашиваем информацию на платной основе, и они нам предоставляют обезличенные данные, сколько абонентов находилось на побережье Алаколя в летний период.

Так вот, по их данным в 2018 году с 1 июня по 20 августа было отмечено более 400 тысяч номеров мобильных телефонов. И это за минусом тех, кто приезжал на Алаколь на один день и обслуживающего персонала. При этом мы еще учли, что у каждого туриста может быть две сим карты. Также следует отметить, что существует так называемый бархатный сезон до 20 сентября и количество посетителей в это время тоже достаточно высокое.

- Сколько человек может принять Алаколь в сутки?

- Порядка 12 тысяч человек, но опять же это официально, по данным статистики, которую дают предприниматели, а они, как я уже сказал, занижают цифры. Заполняемость показывают всего лишь 20-40 процентов, не больше. Поэтому мы с предпринимателями проводим разъяснительную работу, чтобы все было прозрачно и чтобы они платили налоги как положено. Если они добросовестно будут их отчислять, то это напрямую скажется на развитии Алаколя. Повторюсь, на сегодня более шести миллиардов тенге вложено в благоустройство зоны отдыха, а сколько было налоговых поступлений, вы уже знаете.

- Кто они, предприниматели, которые скрывают свои доходы? Владельцы домов отдыха?

- Да.

- Значит, они не хотят платить налоги? Почему?

- К сожалению, таков уровень их ответственности перед государством. Мы сейчас говорим только о налогах с мест размещения, то есть с домов отдыха, отелей, а там еще сколько кафе, столовых, магазинов... Мы сделали анализ, и выяснилось, что предприниматели у себя внутри стараются разделить бизнес на отдельные ИП, например, магазин – отдельно, кафе - отдельно и так далее.

У нас уже готовы проекты по водоснабжению, канализации, электроснабжению. Также будет качественней интернет 4G, который протянут к селу Кабанбай, оттуда до побережья Алаколя и к перспективной территории. Это позволит предпринимателям подключить ККМ, POS-терминалы, что в свою очередь обеспечить прозрачность деятельности МСБ.

- Что означает перспективная территория?

- В левую сторону Алаколя были выбраны 60 гектаров перспективных земельных участков, которые будут выдаваться предпринимателям на основе конкурса. Условие конкурса - строительство трех, -четырехзвездочного отеля. Если инвесторы хотят получить земельный участок, они должны подтвердить, что у них есть средства на строительство, представить свой эскизный проект. Это очень большая, масштабная работа, которую мы начали с прошлого года.

Помимо этого, огромная работа ведется по другим направлениям и все они важные, приоритетные - социально-культурная сфера, медицина, благоустройство, инфраструктура, ЖКХ и так далее. Аспектов работы по Алаколю очень много, но есть вопросы, которые не регламентированы законодательством в сфере туризма и поэтому решение этих задач затягивается, их очень сложно решить. Взять ту же медицину. Как я уже сказал, средства по закону выделяются только для местного населения, в данном случае для села Кабанбай (бывший Жарбулак), где проживает всего лишь пять тысяч человек. А для туристов и отдыхающих, которых даже по заниженным показателям уже 140 тысяч, выделение средств не предусмотрено.

Так что нам приходится решать вопросы не только по туалетам, но многие другие, чтобы туристы могли с комфортом отдохнуть, поправить свое здоровье.

- А в аэропорту Урджара туалеты тоже будут построены?

- Да, они тоже будут устанавливаться, мы это будем делать комплексно, в рамках реконструкции аэропорта, которая будет проводиться в этом году.

- И последний вопрос. Обменники и банкоматы на Алаколе будут?

- Как я уже отмечал, ранее сложность решения этого вопроса была связана с отсутствием качественного интернета. В этом году мы этот вопрос решим, реализовывается большой республиканский проект в рамках ГЧП с участием ведущих операторов, которые готовы усилить свое интернет-присутствие на Алаколе и обещают, что в этом году интернет там будет. Будет интернет, будут терминалы. Будут терминалы, будут прозрачность бизнеса и увеличение налоговых поступлений. Будут налоги, будет развитие Алаколя.

Торгын Нурсеитова

Официальный ответ Управления туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области на критическую статью "Построят ли в этом году на Алаколе общественные туалеты"

Управление туризма и внешних связей Восточно-Казахстанской области рассмотрев ваш запрос от 3 февраля т.г., касательно побережья озера Алаколь сообщает следующее.

В целях подготовки к предстоящему туристскому сезону на побережье озера Алаколь, в соответствии с поручением акима области Ахметова Д.К. проводится реализация комплекса мер по обеспечению комфортного пребывания и обеспечения безопасности туристов.

Так, в текущем году на побережье озера из местного бюджета планируется к существующим 3-м санитарно-гигиеническим узлам:

- запустить работу 2-х модульных санитарно-гигиенических узлов с кондиционерами (на 8 человек): на набережной и на территории автовокзала;

- установить дополнительные 4 стационарных 3-х местных новых санузлов на побережье озера (2 – на набережной, 1 – на территории парка, 1 – на Арбате), (карта прилагается).

Кроме того, предусмотрена установка 10-ти биотуалетов на территории побережья, где имеется наибольшее скопление отдыхающих.

Наряду с этим, в рамках реализации Государственной программы развития туризма до 2025 года на Алакольской туристской зоне из республиканского бюджета планируется установить 10 2-х, 3-х местных санузлов, а также обеспечить их обслуживание.

На сегодня прорабатывается механизм реализации данного проекта с привлечением субъектов предпринимательства.

Вместе с тем, к имеющимся 2-м кабинкам для переодевания планируется установка дополнительных 2-х кабинок: 1 – на территории парка, 1 – на пляже справа от существующего пирса.

Также по всей территории благоустроенного пляжа будут размещены урны/контейнеры для мусора.

По вопросу обеспечения безопасности отдыхающих сообщаем, что на побережье действует 2 спасательные вышки, имеется 1 моторная лодка, на постоянной основе работают 4 спасателя.

К началу текущего летнего сезона на побережье планируется установить:

- 1 спасательный пост и 1 вышку на благоустроенном пляже озера. Спасательный пункт будет оборудован в соответствии с Правилами безопасности на водоемах (Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 19 января 2015 года № 34):

Справочно:Оборудование спасательного пункта:

- Шесты, спасательные багры

- Круги спасательные

- Спасательный "Конец – Александрова"

- Мегафон

- Санитарная сумка с медикаментами (аптечка) – 1 шт.

- Трал с кошками – 1 шт.

- Спасательные доски 5- 6 метров

- Нагрудники спасательные

- Лодка моторная

- запрещающие и предупреждающие знаки, информационные стенды, таблички, буи и др.;

- отдельную стоянку для маломерных водных судов, с соответствующими ограждениями и информационными табличками.

Наряду с этим, для организации патрулирования и спасательных работ прорабатывается вопрос приобретения дополнительной моторной лодки, а также увеличения количества специалистов спасательной службы.

Следует отметить, что для обеспечения безопасности отдыхающих на побережье озера установлено 80 камер видеонаблюдения, ежегодно в туристский сезон количество сотрудников полиции увеличивается в два раза (до 60-ти человек), устанавливаются дополнительные 30 камер видеонаблюдения.

Работа по всем направлениям продолжается и находится на постоянном контроле.

Руководитель управления М. Кабаков

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