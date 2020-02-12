Астанчанка дала совет Кульгинову

Она возмущена работой "Теплотранзита".

Астанчанка рассказала Алтаю Кульгинову, как снизить цены на коммунальные услуги, передает корреспондент zakon.kz.

Убрать посредников из цепочки предоставления услуг монополистами, которые не производят продукцию. Только на отопление, по моим прикидкам, если ликвидировать посредников тариф должен уменьшиться как минимум на 1000 тенге, - сказала она.

Она также обратила внимание акима, что электроэнергия сама по себе не имеет стоимость. Люди платят только за передачу ее по сетям, и цена на эти услуги сильно завышена.

Елбасы давал указание Генеральной прокуратуре заняться этими вопросами. Но так глубоко никто не стал тарифы рассматривать. Это на сегодняшний день было бы большим подспорьем для многодетных и малообеспеченных семей, - добавила она.

Кроме того, она выразила возмущение работой "Теплотранзита". Организация, которая не смогла самостоятельно обеспечить сохранность приборов учета, а потому не нашла ничего лучшего, чем переложить ответственность на население.

- Случаются ситуации, когда на их приборе учета блок питания сгорел. Мы же этого не видим, это видно только на их оборудовании, но они собственникам начислили бешеное количество потребления. Я уже 4 года поднимаю этот вопрос. Караганда уже отказалась, монополисты сами взяли свои приборы учета. Остальные монополисты сами контролируют работу своих приборов, и население к этому не имеет никакого отношения. Почему вы такую привилегию дали "Теплотранзиту"? Это многомиллиардные прибыли у них, и при этом их приборы учета почему-то на население повесили. Россия уже тоже отказалась, потому что монополисты должны свои приборы сами контролировать, - продолжила она и выразила надежду, что с появлением Кульгинова ситуация с монополистами будет решена в пользу населения.

На маслихате Исекешев комиссию создавал. Бесконечные перерасчеты, а воз и ныне там. Монополист имеет право только свои тарифы корректировать, но Астана-Энергосбыт только с моих домов по городу более 2 млрд тенге прибыли имели с этими перерасчетами. Сколько Зенкевич не предоставлял вариантов, они все разрушались, потому что отопление оно топит, даже если собственников нет. Горячая вода по счетчикам. Никаких перерасчетов в этом случае не делается. Это дополнительную прибыль они себе создали, - сказала она и добавила, что "монополия – гнездо коррупции".

По ее мнению, отмена монополии приведет к появлению естественной конкуренции. А это в свою очередь повлияет на цену, в пользу населения.

Тогда и цены будут реальные и услуги реальные будут оказываться, - отметила она.

Алтай Кульгинов, отвечая на ее нарекания, сообщил, что тарифы очень серьезный вопрос, в котором нужно будет разобраться. Пообещал аудиенцию у заместителя акима по вопросам налоговой, бюджетной и экономической политики Ермека Кизатова.

Вы дайте свои предложения, мы готовы рассмотреть, и потом, если нужно, будем обсуждать и встречаться, - добавил Кульгинов.

Стоит отметить, что субъекты естественных монополий, оказывающие коммунальные услуги населению города - 100% дочерние предприятия акимата.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!