В Акмолинской области подведены итоги реализации госпрограммы "Денсаулық"

Было приобретено 169 единиц медицинского оборудования.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на отчетной встрече с населением рассказал о проводимой работе по повышению качества медицинского обслуживания в области, передает zakon.kz.

По информации управления внутренней политики, в рамках реализации четырехлетней программы "Деңсаулық" значительно укреплена материально-техническая база медицинских организаций, оснащенность доведена почти до 69%.

Для нужд учреждений здравоохранения в прошлом году приобретено 169 единиц медицинского оборудования, 10 машин скорой помощи. В рамках партнерства с частным бизнесом приобретен томограф и 30 передвижных комплексов общей стоимостью более 1 млрд тенге.

Акцентировал внимание руководитель региона и на расширении инфраструктуры отрасли, в том числе сети первичного звена. Введено 12 новых объектов здравоохранения, 9 из них - в сельской местности.

Сейчас идет строительство еще 4-х объектов, которые будут введены в этом году. В их числе онкологическая поликлиника в Кокшетау на 150 посещений. Новое лечебное учреждение позволит повысить эффективность профилактических и лечебных мероприятий, - отметил Ермек Маржикпаев.

К слову, в этом году на 6 объектах здравоохранения планируется проведение капитального ремонта.

Один из основных векторов направления в системе здравоохранения области – оснащение учреждений здравоохранения молодыми и квалифицированными кадрами. Для решения кадровых вопросов за счет средств местного бюджета в ВУЗах страны обучаются 35 резидентов по востребованным медицинским специальностям.

В рамках программы "С дипломом в село" в текущем году 54 врача получили подъемные, 50 врачам выданы кредиты на приобретение жилья на сумму 176,4 млн тенге.

Добавим, что 3 года назад в Кокшетауском государственном университете был открыт медицинский факультет, где обучается около 340 студентов, 80 % из которых – уроженцы Акмолинской области. На подготовку медкадров в данном вузе третий год выделяется государственный образовательный заказ в количестве 50 грантов на сумму 44 млн тенге.

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