Глава МИД РК о деле Томирис Байсафы: оно может быть пересмотрено

Казахстанское консульство в Российской Федерации продолжает заниматься отслеживанием этого процесса.

В кулуарах Мажилиса Парламиента РК министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал дело о гибели казахстанской студентки Томирис Байсафы в Москве, передает корреспондент zakon.kz.

Наше консульство продолжает заниматься отслеживанием этого процесса, - сказал Тлеуберди, отвечая на вопросы журналистов.

При этом, по его словам, дело может быть отправлено на "перерассмотрение".

Да, я вам скажу, что дело в том, что есть вопросы апелляции, то есть перерассмотрения дела, - уточнил министр.

Как сообщалось ранее, в середине апреля 2018 года студентка четвертого курса кафедры международных экономических отношений МГИМО Томирис Байсафа при неизвестных обстоятельствах выпала из окна четвертого этажа вуза во время перемены. Девушка получила множественные переломы, потеряла много крови. 3 мая Томирис Байсафа скончалась в НИИ Склифосовского. Родители погибшей девушки выразили несогласие с выводами следствия, которое, по их словам, склоняется к версии, что Томирис Байсафа могла совершить суицид. Мать девушки обратилась в Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, после чего делу о гибели студентки был придан особый статус.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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