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Перебравший пассажир сжевал свой телефон и чуть не подпалил самолет

Флаэрти разобрал гаджет, части положил в рот, аккумулятор бросил на сиденье. Батарея задымилась.

Фото : РИА Новости/Наталья Селиверстова12 февраля 2020, 15:09

Пьяный авиапассажир устроил переполох на самолете рейсом в Исландию, передает zakon.kz со ссылкой на "Рамблер".

Мэттью Флаэрти собирался в Исландию, но повел себя крайне неадекватно и недолетел.

44-летний англичанин выпил слишком много джина, после чего стал угрожать убийством бортпроводникам. Затем взялся за свой телефон - начал его есть.

Флаэрти разобрал гаджет, части положил в рот, аккумулятор бросил на сиденье. Батарея задымилась.

Командир судна решил посадить самолет в аэропорту Эдинбурга. Там мужчину задержали полицейские и отправили в местный участок.


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